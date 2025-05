La Roma, non si muove solo per cercare il nuovo tecnico ma anche per trovare nuovi giovani per la squadra che verrà. Sembra che Ghisolfi abbia segnato sul suo taccuino il nome del giovane talento dell’ Atalanta, Marco Palestra.

Per la società però, il calciatore classe 2005 è considerato un “golden boy” dalle prospettive di ascesa pari di Giorgio Scalvini. La Dea, insomma, punta forte sul suo giovane gioiello e non intende ascoltare offerte. Ad oggi per l’Atalanta è incedibile.

Lo riporta TuttoAtalanta.com