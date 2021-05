Mercato, la Roma su Matic: chieste informazioni per il serbo

Con l’arrivo di Mourinho la Roma torna a sognare anche grandi colpi di mercato. Come riporta Gianluigi Longari con un tweet, i giallorossi sarebbero su un ex pupillo del portoghese che l’ha allenato allo United: si tratta di Matic. Il club capitolino ha chiesto informazioni per il serbo classe 1988.