La Roma guarda con attenzione al mercato dei centrocampisti e tra le opzioni al vaglio della dirigenza giallorossa spunta un nome di grande peso: Franck Kessie. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Il club capitolino starebbe infatti valutando la possibilità di riportare l’ivoriano in Serie A, dopo l’esperienza al Barcellona e la recente avventura in Arabia Saudita con l’Al-Ahli.

Resta però da capire a quali condizioni il giocatore potrà liberarsi: l’alto ingaggio percepito da Kessie rappresenta al momento un ostacolo non secondario per l’operazione.