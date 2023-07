Oggi andrà in scena l’incontro tra l’agente di Morata e Tiago Pinto. Secondo quanto riportato da Sky sport, per la Roma lo scopo dell’appuntamento odierno non è quello di provare a chiudere l’operazione, ma di capirne i costi totali: qualora la clausola fosse di 21 milioni di euro, come sostenuto dall’Atletico Madrid, i giallorossi abbandonerebbero la pista. Qualora invece, come sostenuto dall’entourage del giocatore, esistesse il documento che consentirebbe all’attaccante di liberarsi per un’offerta di circa 10 milioni di euro, allora i Friedkin potrebbero davvero accontentare Mourinho e andare avanti per tentare di affondare il colpo. Per il classe 1992 c’è anche l’Inter, si è interessata nuovamente anche la Juventus (che potrebbe muoversi concretamente solo in caso di partenza di Chiesa, dunque ad oggi non potrebbero impostare l’operazione) e resta forte anche l’opzione Arabia Saudita.