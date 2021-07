Anche la Roma è su Joakim Maehle. Le prestazioni del laterale dell’Atalanta all’Europeo – dove mercoledì con la Danimarca affronterà in semifinale l’Inghilterra – hanno attirato l’interesse del club giallorosso. Come riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, la Roma si è messa alla finestra per il 24enne. Oltre ai giallorossi c’è anche l’Inter. Ci sono anche sirene dall’estero, più precisamente dalla Spagna dove l’Atletico Madrid ha mostrato interesse.