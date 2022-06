Mercato, la Roma sonda il terreno per Gnonto

Salito alla ribalta con la prestazione di ieri contro la Germania, Wilfried Gnonto ha accesso i fari di mezza Europa su di lui. In Italia è seguito anche dalla Roma, che potrebbe portarlo alla corte di Mourinho per 7 milioni di euro.

Se dovesse decidere di accelerare, la Roma dovrà superare una foltissima concorrenza. In Serie A Gnonto è seguito da Fiorentina, Sassuolo e dal neopromosso Monza di Berlusconi e Galliani.

Numerosi anche gli estimatori all’esterno. In Belgio ci sono Brugge ed Anderlecht, Monaco e Lione in Francia, Ajax e Psv nei Paesi Bassi ed in Germania ha manifestato interesse il Friburgo.

Gnonto è assistito da Claudio Vigorelli, procuratore di Zaniolo. Col 22 della Roma, l’esterno dello Zurigo condivide anche il passato nelle giovanili dell’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.