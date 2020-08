Mercato, la Roma si inserisce per Jorginho. La Juventus dopo la partenza di Sarri si è defilata

Tra i ruoli in cui la Roma cerca un rinforzo durante la sessione estiva di calciomercato c’è anche il regista. Con Amadou Diawara che potrebbe essere ceduto, sul guineano c’è l’interesse dell’Arsenal, il club capitolino si guarda intorno. Dopo il nome di Lucas Torreira arriva anche quello di Jorginho. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’italo-brasiliano, che al Chelsea ha perso il posto da titolare con Lampard in panchina, piace alla Roma e potrebbe pensare ad un ritorno in Serie A anche in vista dell’Europeo della prossima estate. Si era parlato nelle settimane scorse della Juventus per lui, ma con l’esonero di Maurizio Sarri il suo approdo a Torino appare più complicato. Il viaggio di Guido Fienga a Londra, per discutere di manovre future con Ryan Friedkin, secondo il portale potrebbe essere propedeutico alla trattativa con i blues.