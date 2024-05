Il calciomercato della Roma inizia oggi. Infatti secondo Filippo Biafora de Il Tempo, i giallorossi avrebbero attivato la clausola di cinque milione per riscattare Angeliño dal Lipsia. Il terzino spagnolo, arrivato a gennaio, ha convinto mister De Rossi che lo reputa un’ottima alternativa sulla sinistra. Seppur sarà da capire con chi si dovrà giocare il posto nella prossima stagione visto che il rinnovo di Spinazzola sembra più improbabile dopo l’ultimo infortunio.

L’ex giocatore del City guadagnerà una cifra intorno agli 1,8 milioni di euro, un costo non eccessivo in linea con l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi.

https://x.com/Fil_Biafora/status/1796112624028934321