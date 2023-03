Mercato, la Roma rifiuta le offerte di Aston Villa ed Everton per Tammy Abraham

Dalla Premier League sono tante le richieste per Tammy Abraham. Secondo quanto riporta il DailyMail, nella sessione di mercato appena conclusa la Roma avrebbe rifiutato le offerte di Aston Villa ed Everton per l’attaccante insglese. La Roma ha fissato il suo cartellino a 67 milioni, l’intenzione è quella di non scendere minimamente di prezzo vista l’importanza del giocatore per lo Special One. Le due squadre sarebbero disposte a tornare su di lui con nuove offerte in estate, dovranno però fare i conto anche con: Manchester United e Chelsea, che potrebbe esercitare il diritto di ricompra fissato a 80 milioni.