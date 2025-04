La Roma sembra pronta a iniziare la costruzione di un nuovo corso dopo una stagione burrascosa. Oltre alla scelta del nuovo allenatore che oramai sembra imminente, l’area sportiva guidata da Ghisolfi è proiettata verso il futuro, per cercare di recuperare il gap con le squadre che orano la precedono. Per farlo si punterà si su profili di calciatori competivi, ma anche su ragazzi che potrebbero sbocciare e fare le fortune giallorosse.

In quest’occhia rientrerebbe il profilo di Hamada Kebi, capitano del Lille under 17, che, secondo Africafoot, sarebbe entrato nel mirino della Roma o forse qualcosa in più. Infatti il sito specializzato, racconta come il club con base a Trigoria abbia già presentato un’offerta, di circa 500 mila euro, a i francesi.

Il giovane maliano è da tempo sul taccuino degli osservatori giallorossi e le trattative tra le due squadre sono in corso. La squadra capitolina è disposta a fare tutto il possibile per strappare il centrocampista, che può giocare anche in difesa, al Lille.