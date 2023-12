La Roma sogna Gudmundsson. Dipenderà però da molti fattori: in primis dall’eventuale piazzamento tra le prime quattro e quindi in Champions League. Ma nel frattempo la dirigenza giallorossa, come riportato da calciomercato.com, ha avuto dei contatti negli scorsi giorni con gli agenti del fantasista genoano per programmare il trasferimento per il prossimo giugno. Oltre che per provare ad anticipare la concorrenza di diverse società della Premier League oltre a Napoli e Juve in Italia. Il Genoa tratterà la cessione del suo gioiello solo in estate a partire da una base d’asta di 20 milioni di euro.