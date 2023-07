Come riportato da Il Resto del Carlino, la Roma sta lavorando anche sul fronte uscite. Un nome caldo, in direzione opposta a Trigoria, è quello di Ola Solbakken, norvegese arrivato nello scorso mercato invernale. La sua esperienza giallorossa, dopo il Bodo Glimt, non è stata indimenticabile e sarebbe stato offerto al Bologna. Gli emiliani, che hanno perso Sansone, Soriano e Kyriakopoulos, valutano la proposta, mossi anche dal fatto che l’ingaggio dell’esterno è di 750mila euro.