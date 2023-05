Mercato, la Roma pesca in Brasile: avviati i contatti per Marcos Leonardo del Santos

Non solo certezze, la Roma cerca talenti in giro per il mondo. Questa volta l’attenzione è rivolta al Brasile. Come riportato infatti dal portale Uol.com, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Marcos Leonardo giovane attaccante del Santos. Secondo il sito la Roma avrebbe già avviato i contatti per il classe 2003 per provare a strapparlo alla concorrenza, Sporting Lisbona su tutti. Il centravanti in 142 presenze ha collezionato 42 gol. Trattativa al momento complicata vista anche la clausola rescissoria da 100 milioni di euro nel contratto, ma si potrebbe chiudere per 20 milioni.