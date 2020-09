Mercato, la Roma pensa a Jovic come piano B

Ancora in stallo la trattativa tra la Roma e il Napoli per il trasferimento di Milik in giallorosso, bloccando di conseguenza anche Dzeko alla Juventus. Secondo quanto riporta calciomercato.com, a Trigoria pensano ad un piano B se non dovesse andare in porto l’affare con il calciatore polacco. L’alternativa sarebbe Luka Jovic, acquistato lo scorso anno dal Real Madrid per 60 milioni, ma che ora potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Restano anche le opzioni Giroud, Piatek e Belotti, seppur più indietro rispetto al serbo.