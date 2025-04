La Roma di mister Ranieri, nonostante 18 risultati utili di fila è alla ricerca di un attaccante per il prossimo anno per andare a rinforzare un reparto ancora non al meglio della sua forma. Per questo Ghisolfi ha segnato sul suo taccuino un giocatore che con il Parma, appena esordito in Serie A si è subito imposto.

Il nome è quello di Mateo Pellegrino, giovane attaccante argentino con 3 reti realizzate e 1assist servito, arrivato dal Velez per soli 2 milioni. Ad oggi il ragazzo, vale 15 milioni e anche altre squadre, come l’Inter sto visionano da lontano le sue tracce. Al momento l’argentino guadagna solo 300 mila euro, uno stipendio più che accessibile per le casse giallorosse. E inoltre andrebbe ad infoltire quella che è la colonia di argentini presenta a Trigoria con tanti giocatori, che potrebbero metterlo subito a suo agio in squadra.