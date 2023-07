Come riportato da Nicolò Schira, la Roma avrebbe offerto ad Alvaro Morata un contratto fino al 2027 con stipendio da circa 4,5 milioni annui. Il calciatore spagnolo vorrebbe tornare in Italia. Lo Special One ha chiamato l’ex giocatore della Juventus per convincerlo a sposare la causa giallorossa. Nei prossimi giorni sono attesi incontri tra i madrileni e Tiago Pinto.

Alvaro #Morata would like to return to Italy. #ASRoma have opened talks with his agent and have offered a contract until 2027 (€4,5M/year). #Mourinho has already called the striker to convince to join #Roma. Expected a meeting with #AtleticoMadrid in the next days. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2023