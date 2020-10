La Roma insiste su Chris Smalling, ma la strada che porta al centrale non è facilmente percorribile. Proprio per questo, come riporta Sky Sport, i giallorossi avrebbero offerto al club inglese 15 milioni più bonus, sapendo però di non avvicinarsi alla richiesta dei Red Devils (ferma a 20 milioni). Le alternative al calciatore del Manchester United sono Rudiger, Sōkratīs Papastathopoulos e Toby Alderweireld.