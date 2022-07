Mercato, la Roma non molla Torreira: ieri nuovi contatti

Aspettando di capire l’evolversi della situazione Wijnaldum, che sembra essere a buon punto, la Roma pensa anche ad altre soluzioni. Magari già prese in considerazione. Tiago Pinto non molla Lucas Torreira. Ieri il general manager ha riallacciato i contatti con l’entourage del centrocampista uruguaiano, di proprietà dell’Arsenal e nell’ultima stagione in prestito alla Fiorentina. Il contratto con i Gunners scade nel giugno 2023. L’addio potrebbe consumarsi dinanzi ad un’offerta di circa 10 milioni. Per permettere l’arrivo dell’ex Sampdoria, però, servirà una cessione. Lo scrive calciomercato.it.