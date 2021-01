Mercato, la Roma non molla Celik. Ma la richiesta del Lille complica l’affare

Il mirino della Roma resta fisso su Zike Celik. Nonostante la proposta per Gonzalo Montiel, terzino classe ’97 del River Plate, i giallorossi continuano la ricerca per un innesto sull’out di destra. Tra i vari profili sondati c’è anche quello del turco del Lille. Il club francese valuta il 23enne 15 milioni di euro. La Roma, però, non vuole spingersi oltre li 10. A riportarlo è Il Tempo.