Il calciomercato della Roma continua anche dopo gli arrivi di Paredes e Renato Sanches nella giornata di oggi. Infatti l’ultimo reparto da completare nella rosa di Josè Mourinho è quello dell’attacco. I giallorossi per questo stanno parlando con l’Atalanta di Duvan Zapata, che è diventato il primo obiettivo di Tiago Pinto. Inoltre le trattative per portare Marcos Leonardo nella Capitale continuano. Come riporta Filippo Biafora de Il Tempo, per ora l’opera di convincimento del Santos da parte degli intermediari non ha ancora portato i frutti sperati anche perché la società non vuole alzare la sua offerta. Il giovane brasiliano tornerà ad allenarsi con i compagni così da evitare multe o altre tipo di ripercussioni legali.

L'opera di convincimento sul #Santos (che sta cercando una punta) per ora non ha dato frutti, situazione di stallo dopo gli incontri in Brasile. #MarcosLeonardo ha ripreso ad allenarsi dopo lo strappo degli scorsi giorni. L'offerta della #ASRoma non è stata incrementata — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 15, 2023