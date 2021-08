Mercato, la Roma monitora la situazione Belotti in caso di partenza di Dzeko

Il Torino aspetta una risposta da Andrea Belotti. Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà su Twitter, il club granata ha dato 48-72 ore all’attaccante neo campione d’Europa per decidere del suo futuro ed eventualmente concordarsi per il rinnovo (il suo contratto attualmente scade nel 2022). Rimane vigile la Roma -a cui piace il giocatore- in caso di partenza di Dzeko, che interessa all’Inter per il post Lukaku.

