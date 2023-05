Mercato, la Roma monitora Emegha: anche il Salisburgo sull’attaccante

Incrociatesi a febbraio in Europa League, competizione di cui la Roma oggi disputerà il ritorno della semifinale contro il Bayer Leverkusen, il prossimo incontro sarà sul mercato. La Roma ed il Salisburgo hanno messo gli occhi sullo stesso attaccante. Sia i giallorossi che gli austriaci sono infatti interessati a Emmanuel Emegha. L’attaccante olandese, 20 anni, è in forza allo Sturm Graz, con cui ha realizzato 10 reti. Lo riporta Fabrizio Romano di Sky Sport su Twitter.

Red Bull Salzburg and AS Roma are monitoring Sturm Graz striker Emmanuel Emegha as potential target for the future. ✨🇳🇱 #transfers

Emegha has scored 10 goals this season at Sturm Graz. pic.twitter.com/6kSu6BFT7S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023