La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e starebbe cercando un trequartista-seconda punta che giochi a sinistra a piede invertito. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Massara avrebbe messo nel mirino Eljif Elmas, talentuoso trequartista macedone attualmente in forza al Lipsia. Il giocatore, che in passato ha lasciato il segno in Serie A con la maglia del Napoli, potrebbe rappresentare un colpo interessante per i giallorossi.

Elmas, classe 1999, non è riuscito a imporsi in Bundesliga. Il club tedesco, non lo considera più parte integrante del progetto tecnico e sarebbe disposto a cederlo. Dopo un prestito al Torino nella seconda metà della passata stagione, il giocatore è tornato al Lipsia, ma il suo desiderio di giocare con continuità potrebbe spingerlo verso un ritorno in Italia.

La compagine giallorossa, che sta lavorando per svecchiare la rosa, vede nel trequartista macedone un profilo ideale. Con la sua capacità di giocare in più ruoli, uniti alla tecnica e alla visione di gioco, potrebbe essere un elemento adatto al sistema di gioco di Gasperini. Tuttavia, il Lipsia non sembra intenzionato a fare sconti: secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il club tedesco valuta il calciatore tra i 15 e i 18 milioni di euro; una cifra che richiederebbe uno sforzo economico significativo da parte della società capitolina.