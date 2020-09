Mercato, la Roma mette sul piatto 12 milioni per Solomon dello Shakhtar

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Roma è pronta a mettere sul piatto 12 milioni di euro per Manor Solomon, israeliano dello Shakhtar Donetsk che si è messo in mostra nell’ultima stagione. Per l’attaccante esterno però, il club ucraino chiede più del doppio e valuta il suo cartellino 25 milioni di euro. In Italia, Solomon piace anche all’Atalanta, a cui lo stesso classe ’99 ha segnato in un match di Champions League a San Siro, ma su di lui c’è il forte interesse del Manchester City.