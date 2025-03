Roma su Nico Paz. Secondo La Repubblica, il Como starebbe pensando a un’offerta di 18 milioni di euro per comprare il trequartista argentino dal Real Madrid, che ha il diritto di recompra e di milioni, però, ne chiede 30. La squadra di Fabregas spera di comprarlo per capire, solo successivamente, cosa fare.

La situazione non è semplice in quanto sul giocatore c’è l’interesse di diversi club, tra cui la Roma di Ranieri, il quale stravede per il classe 2004. Attenzione, però, all’Inter, così come al Napoli, che studieranno la situazione per capire come muoversi. L’estate non è ancora iniziata ma la trattativa per capire dove giocherà Nico Paz la prossima stagione è cominciata e potrebbe essere molto lunga