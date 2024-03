Presente ma anche futuro. La Roma pensa ad un investimento per la difesa, visto che attualmente ha Llorente e Huijsen in prestito, oltre a Smalling di cui al momento non si conoscono i margini fisici sul lungo periodo. Come riferisce il Messaggero, gli scout della Roma seguono con interesse Jorthy Mokio, centrale di piede sinistro, classe 2008. Gioca nel Gent.