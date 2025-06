Mentre Gian Piero Gasperini si avvicina alla firma con la Roma, il club giallorosso è già attivissimo sul fronte mercato. In uscita, ufficiale la cessione di Enzo Le Fée al Sunderland per circa 24 milioni di euro (18 più 4 di bonus), dopo la promozione in Premier League e il conseguente obbligo di riscatto. Anche Samuel Dahl saluta: andrà al Benfica per circa 11 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. In dirittura d’arrivo anche il riscatto da parte dell’Inter di Nicola Zalewski per 6,5 milioni.

In entrata, il nuovo corso targato Gasperini richiederà interventi in tutti i reparti. Ghisolfi sta trattando con il Salisburgo per Gourna-Douath, e sempre per quanto riguarda il centrocampo, piace Sven Mijnans, talentuoso numero 10 dell’AZ Alkmaar. Il 25enne olandese ha chiuso la stagione con 11 gol e 8 assist in 44 presenze, confermandosi tra i più interessanti della Eredivisie. Il centrocampista è apprezzato per tecnica, inserimenti e calci piazzati. La Roma resta vigile su di lui, insieme a Bologna e Fiorentina, con una valutazione di partenza intorno ai 10 milioni più bonus. Lo riporta Calciomercato.it.