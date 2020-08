Sead Kolasinac è in partenza dall’Arsenal. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, l’esterno sarebbe un’opzione gradita per la fascia sinistra della Roma. Sul giocatore c’è anche lo Schalke 04: si tratterebbe di un ritorno in questo caso, data l’esperienza nel club tedesco per cinque stagioni. Lo scoglio più importante rimane però l‘ingaggio, con la società tedesca che attualmente è alle prese con dei guai finanziari.