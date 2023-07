Come riporta il giornalista Ekrem Konur, la Roma sarebbe sulle tracce di Renato Sanches del PSG. Il centrocampista 25enne portoghese, in passato era stato accostato a club di Serie A. Tiago Pinto avrebbe impostato la trattativa per un prestito con opzione per l’acquisto definitivo. da registrare la concorrenza di Fenerbahce e Galatasaray.

🚨AS Roma want to sign PSG's 25-year-old player Renato Sanches on loan with a permanent purchase option.

🇵🇹 🔴 #ASRoma 🔵 #PSG

👉Fenerbahce and Galatasaray have been linked with the Portuguese player. pic.twitter.com/Ti1K8Q6cl0

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 1, 2023