Il futuro di Bryan Reynolds è sempre più lontano da Roma. Il terzino, in prestito al Westerlo, non rientra nei piani di Mourinho e società ed è chiaramente in uscita. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, la Roma avrebbe rifiutato l’offerta di 3.5 milioni più il 20% sulla futura rivendita da parte del club belga. La dirigenza ritiene quella cifra troppo bassa per un giocatore che è stato pagato 7 milioni. Ed è proprio su quel lato che lo Special One ha chiesto un rinforzo, che nella giornata di ieri ha effettuato le visite mediche e sarà, molto probabilmente, il nuovo proprietario della fascia destra.