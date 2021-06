Mercato, la Roma ha raggiunto l’accordo con il Cittadella per Antonucci

Dopo la stagione in prestito alla Salernitana, Mirko Antonucci resterà a giocare in Serie B. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il calciatore classe 1999 si trasferirà al Cittadella: accordo trovato tra la Roma e il club veneto, che offrirà ad Antonucci un contratto triennale. Cresciuto nelle giovanili giallorosse, Antonucci ha giocato in prestito al Pescara per una stagione (2018-2019), da gennaio a giugno 2020 ha giocato in Portogallo, al Vitoria Setubal, per poi andare in prestito alla Salernitana di Lotito la scorsa stagione. Con la Roma in prima squadra ha collezionato appena 7 presenze e un assist.