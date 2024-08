In attesa del termine dell’incontro decisivo per il futuro di Dybala, la Roma inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la propria rosa. Boga resta il preferito in attacco, con Ngonge alternativa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, anche il classe 2001 Manu Koné, del Borussia Mönchengladbach, su cui ci sarebbe l’interessamento del Milan. Per la difesa è seguito Danso del Lens, ma i prezzi dell’operazione sembrerebbero eccessivi.