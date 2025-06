La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo in vista della stagione 2025/26. Tra i profili monitorati con particolare attenzione c’è Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano attualmente in forza al Bologna. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso sta mantenendo i contatti attivi con l’entourage del giocatore e lo considera uno dei principali obiettivi per la retroguardia.Ma la Roma non è l’unica sulle tracce del colombiano, infatti anche squadre di Premier League hanno messo gli occhi sul giocatore. Il Bologna, forte del contratto in essere fino al 2026, non ha ancora fissato un prezzo ufficiale,