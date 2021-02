La Roma ha cercato diversi profili per la corsia laterale di destra durante il mercato invernale. Nonostante l’arrivo di Bryan Reynolds i giallorossi non avrebbero defilato Zeki Celik.

Leggi anche: Balbo: “Vincere contro la Juventus ha sempre un sapore particolare. Mayoral merita di giocare”

Secondo quanto riferisce calciomercato.com l’esterno turco non sarebbe uscito dai radar dei giallorossi. Sul classe ’97 del Lille anche il Milan, che come la Roma lo tiene in considerazione in vista del mercato estivo.