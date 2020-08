Mercato, la Roma chiude allo scambio Diawara-Torreira. Il guineano è valutato 25 milioni di euro

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile scambio sull’asse Roma-Londra tra i giallorossi ed i Gunners, con Amadou Diawara e Lucas Torreira come protagonisti. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però, la società capitolina ha chiuso a questa ipotesi, chiarendo di volere soltanto cash per il mediano guineano. La valutazione del cartellino del numero 42, arrivato la scorsa estate dal Napoli nell’operazione che ha visto Manolas approdare in azzurro, è di 25 milioni di euro.