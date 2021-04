Mercato, la Roma cerca il centravanti: si pensa a Zapata

La Roma cerca un centravanti. Se Borja Mayoral sembra essere destinato al riscatto (il club giallorosso dovrà sborsare 15 milioni) la permanenza di Edin Dzeko non è così certa. Ecco allora che Tiago Pinto sta cercando un altro centravanti.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, il general manager giallorosso avrebbe sondato anche il terreno per Duvan Zapata. Per l’attaccante colombiano, però, l’Atalanta chiede circa 50 milioni. In questa stagione Zapata ha collezionato 29 presenze, 13 reti e 8 assist in campionato.