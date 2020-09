La Roma è al lavoro per riportare entro il breve tempo possibile Chris Smalling nella Capitale. Le trattative con il Manchester United sono riprese, e questa potrebbe essere la volta buona per concludere positivamente l’operazione con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. C’è molta fiducia nel buon esito delle trattative. Sarebbe un acquisto fondamentale per Fonseca, che potrebbe disporre di un centrale di grande esperienza. A confermarlo è Gianluca Di Marzio.