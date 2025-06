La Roma continua a lavorare sul mercato per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione, con particolare attenzione alla fascia sinistra. La partenza di Angelino, sempre più vicino all’Al-Hilal, ha infatti spinto la dirigenza giallorossa ad individuare un nuovo profilo in grado di garantire corsa, qualità e affidabilità.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Maxim De Cuyper, 24enne del Club Brugge. Il terzino belga, cresciuto nelle giovanili del club e reduce da una buona stagione, piace molto a Gasperini, che lo considera l’elemento ideale per il progetto tecnico. Il Bruges, però, parte da una valutazione di circa 25 milioni di euro, mentre la Roma sarebbe ferma a un’offerta iniziale di 18 milioni.

Nel caso in cui la trattativa non dovesse sbloccarsi, resta viva l’alternativa Miguel Gutierrez del Girona, altro profilo giovane e dinamico monitorato con attenzione da Trigoria. I contatti proseguono e la sensazione è che, entro le prossime settimane, i giallorossi vogliano chiudere almeno un colpo in quella zona di campo.