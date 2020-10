Mercato, la partenza di Kluivert apre uno spiraglio per El Shaarawy

Il mercato della Roma si sta muovendo più per le cessione che per gli acquisti. Dopo Perotti saluta anche Kluivert che va verso il Lipsia. Questo, come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, potrebbe riaprire la porta per El Shaarawy. Decisiva può essere la volontà del calciatore che preferirebbe tornare a giocare nella Capitale. Questo potrà fare la differenza per trovare una quadra dal punto di vista economico.

L’uscita di #Kluivert verso #Lipsia potrebbe reindirizzare la #Roma sul prestito di #ElShaarawy. La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza per trovare una quadra dal punto di vista economico. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) October 4, 2020