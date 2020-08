Mercato, la Juventus Under 23 mette nel mirino Calafiori e Riccardi

La Juventus Under 23 ha da poco ufficializzato Pirlo come nuovo allenatore ed ora punta a costruire una squadra che può salire in Serie B. Come riportato da Tuttosport tra i giocatori ne spiccano due e sono della Roma: Calafiori e Riccardi. Il terzino sinistro, che ha giocato una splendida partita allo Stadium, fatica a trovare l’accordo per il rinnovo con la squadra giallorossa e la situazione è in continuo movimento. Grazie alla regia di Raiola è iniziato un corteggiamento che però è pressato da Fiorentina, Real Madrid e PSG, club che sono sul giovane calciatore. Il centrocampista, invece, è stato vicino dal vestire la maglia bianconera la scorsa estate quando si parlava di uno scambio con Rugani.