La Juventus è a caccia di Milik. L’attaccante era stato vicino in estate ai bianconeri e alla Roma, ma come riporta calciomercato.it adesso il club torinese fa sul serio e ha proposto uno scambio al Napoli: la contropartita sarebbe Federico Bernardeschi. Per il polacco però potrebbe riaprirsi anche la pista Roma, a gennaio.