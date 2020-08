Mercato, la Juventus offre Khedira. Dubbi sulle condizioni del centrocampista

In una sessione di calciomercato molto particolare e condizionata ovviamente dagli effetti del Covid-19, con pochi soldi a disposizione, Roma e Juventus potrebbero fare diversi affari, alla ricerca di plusvalenze che facciano bene al bilancio e nel tentativo di rinforzare le rispettive rose. Come già accaduto un anno fa, i bianconeri hanno offerto Sami Khedira, che a 33 anni è pronto a lasciare Torino. Il club capitolino sa quanto un giocatore del genere aumenterebbe il tasso tecnico del centrocampo di Fonseca, ma rimangono i dubbi sulla sua tenuta fisica. La Vecchia Signora, probabilmente, vorrebbe inserirlo anche nell’operazione che potrebbe portare Dzeko alla corte di Pirlo, ma da Trigoria chiedono solo cash per il bosniaco. Lo riporta Il Corriere dello Sport.