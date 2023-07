Il ritorno di Scamacca in Serie A potrebbe essere sempre più vicino. Un nome il suo, accostato più volte in questa finestra di mercato sia a Roma che Milan. Nel corso del programma Calciomercato L’Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha rivelato che la Juve ha chiesto informazioni per Scamacca. L’attaccante del West Ham potrebbe diventare il principale obiettivo dei bianconeri qualora Vlahovic dovesse partire. In questo modo, la Juventus lo acquisterebbe a titolo definitivo, sorpassando la concorrenza dei giallorossi e dei rossoneri.