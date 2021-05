Mercato, la Fiorentina spinge per il rinnovo di Vlahovic. La Roma rimane in pressing

L’oggetto più richiesto del mercato è sicuramente Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina sta soprendendo tutti in questa stagione in cui ha già collezionato 21 gol nella massima serie. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’intenzione della Viola sarebbe quella di rinnovare il contratto del centravanti serbo. Il club di Commisso ha provato a più riprese a firmare un accordo al ribasso, ma l’intenzione è sempre stata quella di rimanere fermi sulle posizioni.

La situazione è in divenire e rimangono alla finestra, oltre che Milan e Juventus, anche la Roma. Il club giallorosso è in pressing per provare a portarlo alla corte di Mourinho, che lo preferirebbe anche a Duvan Zapata. Commisso non ha però voglia di venderlo. Così la possibilità è che il rinnovo ci sia, anche a cifre alte (3 milioni di parte fissa più una variabile) e magari con l’inserimento di una clausola di 60-70 milioni.