Mercato, la Fifa annuncia Pedro alla Roma con un tweet – FOTO

Si è conclusa l’esperienza di Pedro in Inghilterra, al Chelsea. L’attaccante spagnolo sembra ormai un imminente acquisto della Roma che verrà a parametro zero. Non c’è ancora nessuna ufficialità, che probabilmente arriverà dopo l’operazione alla spalla dell’ex Barcellona. Non ha aspettato la Fifa però che tramite il suo account dedicato ai Mondiali gli ha fatto un grosso in bocca al lupo:

👋 A fond farewell to @ChelseaFC from a #WorldCup winner 👏 Plenty of goodwill towards @_Pedro17_ as he begins the next chapter of a glittering career with @ASRomaEN https://t.co/lSHzwO15vQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 9, 2020