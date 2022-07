Quando Gonzalo Villar sembrava prossimo ad essere sulla strada per Monza, ecco che arriva la frenata. Il passaggio del centrocampista spagnolo al club brianzolo è in fase di stallo. La Roma e la società di Berlusconi e Galliani hanno trovato un accordo di massima, ma non ancora la totale intesa. Tra le parti c’è ancora un po’ di distanza, che dovrebbe essere ridotta con i lavori diplomatici in programma nei prossimi giorni. Lo riporta il Corriere dello Sport.