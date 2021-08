Mercato, la cessione di Nzonzi in fase di stallo. Il francese ha rifiutato tutte le offerte

Tiago Pinto è a lavoro in questi giorni per cercare di cedere gli ultimi esuberi rimasti. La necessità del gm giallorosso è quella di vendere i giocatori fuori dal progetto tecnico e tra questi figura Steven Nzonzi. L’operazione però non sembra essere facile. Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Emanuele Zotti, sembra che la situazione del centrocampista è in una fase di stallo. Il padre del giocatore, entoruage dell’ex Rennes, ha rifiutato qualsiasi offerta pervenuta. La Roma sta lavorando incessantemente per una possibile soluzione affinchè si sblocchi poi un nuovo centrocampista.

❌ Ancora stallo sul fronte #Nzonzi: il francese ha ricevuto offerte da diversi club, tutte rispedite al mittente dal padre del giocatore. Si continua a cercare una soluzione che soddisfi il centrocampista@tempoweb #ASRoma #calciomercato pic.twitter.com/FAGn9IAv66 — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) August 22, 2021