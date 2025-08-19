Non tutti i nomi accostati alla Roma finiscono realmente per indossare la maglia giallorossa. In un mercato fitto di trattative, incroci e suggestioni, alcuni obiettivi prendono altre strade. È il caso di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino del Lecce, a lungo seguito dai capitolini come possibile rinforzo offensivo.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centravanti classe 2000, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia del Lecce, lascerà i salentini per approdare a Bergamo. Nello scacchiere di Ivan Juric prenderà il posto di Mateo Retegui, trasferitosi all’Al-Qadsiah. Inizialmente, la Dea aveva sondato il terreno per Rodríg Muniz del Fulham, ma i londinesi hanno rifiutato un’offerta da 40 milioni di euro, spingendo così l’Atalanta a virare con decisione su Krstovic.
Per la Roma, che lo aveva valutato come alternativa ad Artem Dovbyk e prima ancora come possibile colpo in attacco prima dell’arrivo di Evan Ferguson, la pista può considerarsi definitivamente tramontata. Intanto, resta da monitorare il futuro di Dovbyk, ancora in uscita ma al momento senza offerte ufficiali.