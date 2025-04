Il talento di Manu Koné non è passato inosservato e ora fa gola ai principali club europei. Come riportato da Livefoot, il Paris Saint-Germain ha intensificato il proprio interesse per il centrocampista francese. Luis Campos, direttore sportivo del club parigino, segue Koné da tempo e lo considera un profilo ideale per rinforzare il centrocampo di Luis Enrique.

Arrivato alla Roma la scorsa estate per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, Koné si è rapidamente affermato come uno dei protagonisti della stagione giallorossa, attirando anche l’attenzione di alcune squadre di Premier League e del Borussia Dortmund.

La Roma, però, non ha intenzione di privarsene facilmente. Il club capitolino punta su di lui per il futuro, in attesa di definire chi guiderà la panchina nella prossima stagione.