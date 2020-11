Durante il mercato della scorsa estate, il nome di Aleksandr Kokorin è stato accostato alla Roma. L’attaccante classe 1991, dal passato controverso e attualmente in forza allo Spartak Mosca, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale russo championat.com, commentando anche l’esser stato accostato ai giallorossi e confermando di aver avuto un contatto con il club capitolino. Queste le sue dichiarazioni: “Mi hanno invitato in città ma non sono potuto andare a causa del Covid”.